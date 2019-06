Sondaggi, boom della Lega: è al 37,3%

Nuovo record della Lega. Secondo l'ultimo sondaggio di Swg per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana, il Carroccio superebbe il 37% arrivando al 37,3% (+1% rispetto a una settimana fa). Una cifra che, sommata a quella di Forza Italia e Fratelli d'Italia (6,3% entrambe), porterebbe il centrodestra a vincere le elezioni con il 49,6%

Rispetto a una settimana fa cresce di un punto anche il Movimento Cinque Stelle che si attesta al 18,4%, restando però dietro al Partito democratico che prenderebbe il 22,8%. Male gli altri partiti a sinistra del Pd: +Europa è a Verdi sono entrambi al 2,8%, mentre la Sinistra scende all'1,5%, perdendo lo 0,2%. Il 35% degli intervistati, invece, "non si esprime". Ora il governo, passata la sbornia elettorale, dovrà passare ai temi concreti. Il due Salvini-Di Maio, nel corso del vertice con Giuseppe Conte, ha dettato la linea dura da tenere nell'interlocuzione con l'Europa. Se da un lato Salvini ha parlato di "incontro positivo", dall'altro Di Maio ha ribadito che ''la priorità in questo momento è abbassare le tasse e lavoreremo per questo''. Pare, dunque, evidente che la ritrovata intesa tra il vicepremier grillino e quello leghista, sia dettata dalla necessità di Di Maio di non lasciare la bandiera sovranista soltanto nelle mani del Carroccio.