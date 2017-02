Sondaggi, il centrodestra al 35%

Buone notizie per il centrodestra. Secondo quanto rivela Affaritaliani.it, l'ultimo riservatissimo sondaggio di Euromedia Research, l'istituto guidato da Alessandra Ghisleri, l'intera coalizione sarebbe al 34-35%, con la Lega e Forza Italia intorno al 13,5%, mentre Fratelli d'Italia si attesterebbe al 5% e le altre forze minori al 2-3%. Il Pd sarebbe sotto il 30% e il Movimento 5 Stelle intorno al 26-27%.



In un vertice tenutosi ad Arcore, Berlusconi avrebbe rilanciato l'intesa con Salvini e la Meloni spiegando che se partecipasse in prima persona alla campagna elettorale sarebbe "possibile raggiungere il 40%" che far scattare il premio di maggioranza così come previsto dall'Italicum modificato dalla Corte Costituzionale. Il Cavaliere intenderebbe cercare di inserire, nella legge elettorale, la possibilità di presentarsi in coalizione e non più solo con una lista o partito. Netta contrarietà, invece, per le primarie, a meno che non vengano regolamentate per legge anche perché, con il proporzionale, tali consultazioni si farebbero direttamente nelle urne il giorno del voto.