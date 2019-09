Sondaggi, il centrodestra si prende l'Italia: 18 regioni su 20 sono blu

La coalizione di centrodestra svetta in 18 regioni su 20. Lo stesso sud che il 4 marzo aveva votato in massa il Movimento 5 Stelle ora ha deciso di voltare le spalle a Luigi Di Maio per le molteplici delusioni accumulate in questi mesi di governo. Le eccezioni sono rappresentate dalla Toscana, dove il Partito democratico avrebbe il primato, e dalla Campania, in cui i grillini primeggerebbero. Stando al sondaggio di BiDiMedia, i blu avrebbero la meglio anche in Emilia-Romagna (40,5%), Umbria (44,8), Marche (41), Lazio (43,3), Molise (41), Puglia (40,2), Basilicata (34,8), Sardegna (39) e Sicilia (39,7).

Occhio ai giallorossi

Tuttavia c'è da prendere in considerazione l'alleanza giallorossa che potrebbe prendere vita anche a livello territoriale, e l'esperimento in occasione del 27 ottobre per le votazioni in Umbra ne è una dimostrazione. Tale scenario potrebbe cambiare le sorti: non è escluso che la somma tra dem e pentastellati possa ribaltare l'esito elettorale. Ma anche in questo campo c'è da considerare un calo da parte di Pd e M5S: il primo è in discesa sia per l'accordo con i gialli sia per la scissione di Matteo Renzi; il secondo resterebbe al di sotto del 20% per non aver riappacificato con Salvini e per trovarsi al governo con il peggior nemico da sempre dichiarato.

La Lega rimane primo partito del Paese (32,1%); Fratelli d'Italia si attesta al 7,4% e Forza Italia di poco sotto al 6.4%. Ma bisogna prestare attenzione all'intenzione dei giallorossi: il ritorno a un proporzionale puro non consentirebbe al centrodestra - almeno sulla base dei sondaggi attuali - di avere la maggioranza assoluta in Parlamento.