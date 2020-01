Sondaggi, la Lega risale e supera di nuovo il 33%

La Lega è ancora in testa. I risultati degli ultimi sondaggi politici parlano chiaro: se si votasse oggi, il partito che riceverebbe la maggioranza dei voti sarebbe quello guidato da Matteo Salvini.

Secondo gli ultimi dati raccolti sa Swg Politic App, al 20 gennaio, l'intenzione della maggioranza degli italiani sarebbe quella di votare Lega. La pensa così il 33,2% delle persone sottoposte al sondaggio: una percentuale in aumento, rispetto ai dati dei sondaggi della settimana scorsa, che lasciavano il Carroccio al 32,9%.

In aumento anche il numero di elettori che darebbe fiducia a Luigi Di Maio e a Giorgia Meloni. Se si andasse alle urne oggi, infatti, il 15,6% degli italiani voterebbe per il Movimento 5 Stelle: una crescita dello 0,4% rispetto alla scorsa settimane, quando il sostegno dei grillini non andava oltre il 15,2%. Fratelli d'Italia, invece, riceverebbe il 10,9% delle preferenze degli elettori italiani, risultando in crescita, rispetto al 10,4% della scorsa settimana.

In calo, invece, il Pd, nonostante si mantenga al secondo posto, tra i partiti più votati dagli italiani: il partito di Nicola Zingaretti, infatti, sarebbe sostenuto, secondo i dati, dal 18,2% degli elettori, in diminuzione rispetto al 18,4% che lo avrebbe votato il 13 gennaio scorso.

Calano anche le preferenze per Forza Italia (che si attesta sul 5,2%, contro il 5,8% della scorsa settimana), Italia Viva, che passa dal 4,8% al 4,5% e Leu (3,0% contro 3,1% del 13 gennaio). Azione di Calenda passa dal 2,9 al 2,6%, +Europa si attesta al 2,0% (in crescita rispetto all'1,6%), mentre i Verdi calano all'1,9%, contro il 2,2% della settimana scorsa.