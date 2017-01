La sorella di Paola Taverna attacca Raggi: "Ti appendiamo"

"Hai rotto i c...", "deficiente", "testa de c..." e via insulti da trivio a non finire. Destinatario il sindaco di Roma Virginia Raggi. Mittente: la sorella dell'onorevole grillina Paola Taverna, Annalisa.

Lo sfogo dell' "altra" Taverna è stato pubblicato su Facebook il 23 dicembre scorso, ma sta tornando in auge nel mondo dei social network, tanto è virulento e volgare. Due giorni prima di Natale il sindaco di Roma veniva apostrofata con una sequela di improperi, per di più in pubblico.

"Tanti chiedono di scendere in piazza per difendere la Raggi - scriveva la sorella della senatrice pentastellata - Io ci scenderei, ma con uno striscione del tipo: 'Hai in mano le sorti della città e del Movimento. Ti sei contornata del non plus ultra della m... Per le tue scelte del c... ci andiamo di mezzo soprattutto noi."

E qui il discorso trascende, con frasi intere scritte in maiuscolo e una ridda di espressioni volgari in romanesco: "Hai rotto er c... Smettila de fa la bambina deficiente... Non rompere i c... altrimenti te appendemo pe le orecchie... anni di lotta sudore e sangue pe na testa de c...".

L'attacco, violentissimo, non è certo il primo che la sorella dell'esponente grillina porta al sindaco di Roma. Del resto anche la sorella Paola non ha mai lesinato, sia pur con altri toni, attacchi anche decisi alla prima cittadina m5s della Capitale.