Il sottosegretario M5s scarica la Trenta "Ha fatto scelte incomprensibili"

Piove sul bagnato. Il ministro Trenta adesso finisce nel mirino dei grillini, gli stessi che l'hanno scelta per il dicastero della Difesa. A sferrare l'attacco è il sottosegretario dei 5 Stelle alla Difesa, Angelo Tofalo. In un lunghissimo post su Facebook il sottosegretario di fatto scarica il ministro e critica in modo aspro il suo operato: " Ho cercato per un anno di stare accanto al ministro Trenta e di spiegarle che il nemico non è Salvini, o chissà chi altro, ma chi, all’interno dell’apparato, vuole continuare ad agire senza l’indirizo ed il controllo politico. Purtroppo, consigliata male, ha deciso di fare valutazioni diverse ".

Il sottosegretario è un fiume in piena e il suo post su Facebook diventa una sorta di sfogo: " Ad oggi, dopo un anno da sottosegretario - sottolinea - gran parte delle informazioni che ricevo per svolgere il mio lavoro non vengono dagli uffici preposti a coordinare le figure di vertice ma da tutte le persone, e vi assicuro che sono tante, che mi hanno riconosciuto come un ragazzo dai valori ben saldi, una persona seria e appassionata che lavora per il bene del Paese. Così però è troppo faticoso - ammette - stiamo correndo questa ’maratonà con le mani legate dietro la schiena, masochisti come solo noi sappiamo essere. E dove si discute di queste cose? Dove sono i luoghi adibiti alla costruzione di pensieri più complessi? ".