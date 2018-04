Spazzini "spiati" con i braccialetti elettronici

In principio fu Amazon (solo con dei brevetti, almeno per il momento). Ora i braccialetti «controlla-dipendenti» arrivano a Livorno, tra i dipendenti della società che si è aggiudicata l'appalto della pulizia stradale. A dare la notizia, che ha già provocato la reazione furibonda dei sindacati, è il quotidiano Il Tirreno.

Il dispositivo mobile troverà posto ai polsi degli operatori della Avr, azienda che per conto della municipalizzata Aams gestisce il servizio di pulizia delle strade livornesi e si occupa di svuotare i 2.500 cestini sparsi per la città. Grazie alla tecnologia Rfid, un sistema di identificazione automatica che si basa sulla propagazione di onde elettromagnetiche, ciascun bracciale dialogherà con un secondo apparecchio fisso montato su tutti i cestini. Quando il dipendente svuoterà il contenitore, dal braccialetto partirà un segnale verso un dispositivo remoto a cui confermerà l'avvenuta operazione. Un modo per permettere all'azienda di verificare, a distanza, che il lavoro venga eseguito nei modi e tempi richiesti.

La novità non è piaciuta ai sindacati. Secondo la Funzione pubblica Cgil nazionale, che si è richiamata proprio al caso Amazon, si tratta di una «misura inaccettabile che lede la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori» e ha già chiesto un incontro all'Anci Toscana sull'argomento. «Se non dovessimo ricevere risposte, siamo pronti a proclamare lo stato di agitazione di tutto il comparto - continuano dal sindacato - Ci sono già i superiori delle aziende a controllare se il servizio venga svolto o meno, oltre che molti mezzi muniti di Gps. Ci sembra assolutamente inadeguato andare oltre queste misure, più che sufficienti».

Il Comune replica specificando che il dispositivo «è privo di Gps e non monitora gli spostamenti o la produttività dei lavoratori». «È un modo per verificare che un servizio fondamentale come lo svuotamento dei cestini, pagato dai livornesi con la Tari, venga svolto regolarmente - precisa il sindaco Filippo Nogarin (M5s) - Il dispositivo, tra l'alto, è già utilizzato da anni a Lucca dalla stessa Avr, ma nessuno aveva sollevato polemiche».