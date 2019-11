"È stata una cosa molto tenera Meglio delle scene violente"

«È stata una cosa tenera». Simona Ventura (peraltro in aria di matrimonio) definisce così la proposta di matrimonio fatta ieri durante i lavori del Parlamento dal leghista Flavio Di Muro alla sua Elisa (presente in tribuna). La Camera non era quella da letto ma quella Istituzionale. E lui un parlamentare.

Simona Ventura, cosa ne pensa?

«L'ho trovata sicuramente una cosa molto tenera. Certo che apre un pericoloso precedente... ognuno a questo punto può parlare o dire qualunque cosa. Ma ciò non toglie che sia stata una cosa molto bella».

Anche se è avvenuta in un luogo istituzionale?

«Meglio una proposta di matrimonio così, piuttosto che assistere a certe scene violente che si sono viste ultimamente. Mi fa più paura la violenza dei gesti e delle parole che una proposta di matrimonio che, ribadisco, trovo tenera. Siamo in un momento dell'Italia che trovo violentissimo. Questo gesto, fatto così, mette solo una grandissima armonia».

In Parlamento ci sono stati prima gli applausi, poi le critiche...

«Come sempre accade... però non ci ho visto del male in questa cosa. Tra l'altro non c'è persona più lontana dalla politica di me... ma in questo momento reality e politica sono molto vicini».

In che senso?

«Per le modalità... Prima una cosa del genere, una proposta di matrimonio si sarebbe potuta vedere solo in determinati programmi. Adesso queste modalità che io trovo molto positive entrano in tutte le fasi della nostra società. Anche in Parlamento».

Lei poi di proposte di matrimonio in questo momento se ne intende... (in un'intervista al settimanale Oggi ha dichiarato che nel 2020 si sposerà con il giornalista Giovanni terzi, ndr)

... (ride) la saluto, arrivederci...