Statali, accordo sul contratto: aumento di 85 euro al mese

Dopo un blocco di quasi dieci anni, è stato firmato nella notte un accordo per il nuovo contratto degli statali per il triennio 2016-2018.

L'intesa prevede un aumento medio mensile pari a regime a circa 85 euro lordi (da 63 a 117 euro, in base alla qualifica) sullo stipendio base per 250mila ministeriali, dipendenti delle Agenzie fiscali e di altri enti come Inps e Inail. A questo aumento va aggiunto un assegno per dieci mensilità tra i 21 e i 25 euro per le retribuzioni più basse mentre alcune amministrazioni potranno erogare un bonus supplementare.