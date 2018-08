Sterilizzare i topi: ecco l’idea del Campidoglio per derattizzare Roma

Basta pasticche rosse. Per la giunta Raggi la soluzione per derattizzare la capitale da decine di milioni di topi é la sterilizzazione. “Dobbiamo trovare alternative non cruente per contenere la popolazione dei topi a Roma”, ha affermato Edgar Meyer, responsabile del benessere animale nell’assessorato all’Ambiente del Campidoglio. L’idea del Campidoglio è quella di proporre alle universitá e ai centri di ricerca un bando di concorso per la creazione di prodotti commestibili sterilizzanti destinati ai roditori, che ne evitino la sterilizzazione chirurgica e l’uccisione.

“Proporrò una cosa mai fatta in Italia e nel mondo”, ha detto Meyer al Corriere, lanciando la sua proposta ecologista per liberare Roma dai ratti. Presto le pasticche rosse utilizzate dall’Ama nelle derattizzazioni capitoline potrebbero essere sostituite da prodotti naturali sterilizzanti. “Nelle pasticche rosse usate dall’Ama c’è un sapore amaricante che piace ai ratti ma è odiato da cani e gatti”, ha precisato Meyer. “È inutile uccidere o allontanare i topi perché saranno sostituiti da altri topi”, ha aggiunto. L’allarme è già scattato in alcune zone del centro, da Prati a Ottaviano, dove la massiccia presenza dei topi ha allarmato residenti e commercianti.

Il problema dell’invasione dei ratti nelle strade della capitale è pane quotidiano per molti romani e turisti che popolano le vie del centro in qualsiasi ora del giorno e della notte. Sterilizzazione o meno, il problema non potrebbere essere trattato né tantomeno risolto, se non accompagnato da mirate politiche di gestione rifiuti. E mentre gli ecologisti applaudono la proposta del Campidoglio, lo stesso Meyer ammette: "Dove c’è l’uomo arrivano anche i topi, che sono a caccia di rifiuti”. Secondo gli esperti a Roma ci sono oltre 10 milioni di topi. Secondo le stime dunque la popolazione dei ratti supererebbe più del triplo il numero dei residenti.