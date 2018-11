"Stiamo valutando l'infrazione" Ue sventola lo spettro spread

"L'Unione europea valuta la procedura per deficit eccessivo contro l'Italia". L'ennesima minaccia arriva dal vicepresidente dell'Ue Valdis Dombrovskis, che conferma la linea dura di Bruxelles se il governo non modificherà la manovra entro il 13 novembre.

"È qualcosa che stiamo valutando", ha risposto Dombrovskis ai giornalisti, "I paesi dell'Eurorguppo hanno sostenuto l'approccio della Commissione, ma ci sono ancora diversi giorni per l'Italia per fornire una risposta formale. Se non la manovra non verrà modificata, ci sarà un cambiamento materiale al giudizio espresso negli scorsi anni sul rispetto della regola del debito".

"L'Italia sta apertamente agendo non in linea con le regole", accusa Dombrobovskis sventolandolo spettro dell spread che "sta avendo conseguenze sull'economia reale" e questo "può rallentare l'economia" più del previsto. Dombrovskis ha ricordato che l'Ecofin aveva raccomandato un miglioramento del deficit strutturale dello 0,6% di Pil, mentre la manovra di bilancio prevede un peggioramento strutturale dello 0,6%. "Questo non riguarda solo le regole, ma anche gli sviluppi economici in Italia", ha aggiunto Dombrovskis, "Già ora l'Italia paga un tasso d'interesse molto più alto sul suo debito sovrano che sta avendo conseguenze sull'economia reale per imprese e consumatori. Alla fine questo può rallentare l'economia italiana".