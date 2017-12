La stoccata di Orlando: "Nel Pd c'è chi ha perso credibilità"

Il caos Etruria e le accuse a Maria Elena Boschi pesano sul Pd, che perde voti e si aggira ora appena intorno al 20%. Una situazione che non solo favorisce gli alleati, ma che potrebbe essere cavalcata anche all'interno del partito stesso.

A prepararsi per una scalata al Partito Democratico sembra essere ora Andrea Orlando, che già aveva sfidato - invano - Matteo Renzi alle primarie. Il ministro della Giustizia serra però i ranghi della sua corrente.