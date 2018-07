Stop al farmaco per la pressione "Impurità forse cancerogene"

Un principio attivo contenuto in alcuni farmaci che vengono utilizzati per combattere l'ipertensione e l'insufficienza cardiaca è risultato potenzialmente cancerogeno.

Si tratta del «valsartan», che a causa di alcune impurità rilevante durante il processo di produzione nello stabilimento della Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, che si trova in Cina nel sito di Chuannan, potrebbe aver contaminato 748 lotti prodotti da 15 diverse aziende farmaceutiche: la sostanza trovata è la N-nitrosodimetilamina (un antagonista del recettore dell'angiotensina II) che come detto è classificata come potenzialmente cancerogena.

Per questo motivo l'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e altre sue consorelle europee ne hanno disposto il ritiro da tutte le farmacie e da tutta la catena della distribuzione, un provvedimento precauzionale davvero imponente. Andando sul portale dell'Aifa (http://www.agenziafarmaco.gov.it) è possibile consultare nel dettaglio la lista dei prodotti ritirati, così che chi è in cura con farmaci contenenti valsartan possa verificare la bontà della propria confezione. «Se il farmaco che assumi non è tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito puoi continuare regolarmente il trattamento - spiega l'Aifa - altrimenti consulta il medico il prima possibile per passare ad altri farmaci».