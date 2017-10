Strade senza banchine per la sosta: multa con autovelox è impugnabile

Buone notizie chi ama correre in auto. È possibile evitare il pagamento delle multe da Autovelox emesse su strade a scorrimento veloce con sistema di rilevamento automatico. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, accogliendo la domanda di annullamento di una contravvenzione per eccesso di velocità in tale contesto perché il dispositivo, funzionante in assenza di pattuglie, era stato installato in un'area priva di banchina per la sosta di emergenza. Questo pronunciamento aprirà la strada a una serie di ricorsi. La sentenza nasce da quello presentato da un cittadino, multato in una strada classificata urbana di scorrimento. Nella domanda, però, il ricorrente ha eccepito che il tratto in questione non può essere considerato tale per mancanza, di una banchina per la sosta di emergenza.