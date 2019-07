Stuprano a turno una 15enne: tre in manette

Uno scatto che la ritrae in abbigliamento intimo, poi il ricatto sessuale e gli abusi. Protagonista dell'incubo una ragazzina di quindici anni di Palermo.

Adesso tre diciannovenni, tutti compagni di scuola della vittima, sono stati arrestati dai carabinieri con un'accusa pesante: violenza sessuale. Le indagini dei militari della compagnia di San Lorenzo, coordinate dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dai sostituti Giorgia Righi e Sergio Mistritta, hanno fatto luce sull'orrore vissuto dalla ragazzina.

La quindicenne e uno dei suoi aguzzini si conoscono a scuola e si fidanzano. Con il passare dei giorni il giovane si fa insistente, le chiede una foto, ma vuole che indossi la biancheria intima e la ragazzina alla fine accetta e invia lo scatto. Da quel momento per lei inizia l'incubo.

Il fidanzato ricatta: se non soddisferà le sue richieste diffonderà la foto online. Ricatti e richieste via sms acquisiti dagli investigatori dell'Arma. Lo scorso novembre l'incubo si materializza. Prima il rapporto sessuale in auto in un parcheggio di corso Calatafimi, poi la violenza sessuale nei viali dell'ex manicomio.

Ad abusare di lei, a turno, non solo il 19enne, ma anche altri due compagni di scuola. Lei piange, si dispera, li implora di lasciarla stare ma nulla. Alla fine non riesce più a tenere solo per sè l'orrore che ha vissuto. La denuncia arriva anche grazie alla segnalazione della scuola. E le indagini squarciano il velo sulla storia di violenza e minacce. Adesso per i 3 il gip ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare, eseguita sabato scorso dai militari e dovranno rispondere di quanto hanno fatto.