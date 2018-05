Stupri e botte a moglie Poi ordina al figlio di ferirla con un coltello

I carabinieri di Catania hanno arrestato un romeno di 26 anni per violenza sessuale, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.

Non solo botte e stupri. Questo «mostro» è riuscito anche a mettere nelle mani del figlioletto di appena 4 anni un coltello istigandolo a ferire la madre. L'uomo è anche accusato di avere segregato e umiliato per anni la moglie coetanea che ha dovuto subire per lungo tempo violenze di ogni tipo: botte davanti ai figlioletti di 4 e 2 anni, lesioni, tra le quali una frattura al costato (con 30 giorni di prognosi), violenze sessuali, con il divieto di chiamare i soccorsi. Non solo la vittima è stata anche lasciata per punizione all'addiaccio, privata di cibo e acqua calda per l'igiene personale.

Le indagini sono state avviate dopo la segnalazione dei servizi sociali del Comune in cui la coppia viveva.