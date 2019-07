Sudamerica e Bibbiano La strategia del «Dibba» per non finire oscurato

Domenico Di Sanzo

Proprio come un'anguilla, appena pensi di avercelo stretto tra le mani ecco che sguscia via. Tra libri su Bibbiano, pamphlet politici e documentari di viaggio in onda a pagamento su Sky. Alessandro Di Battista si divide abilmente tra la politica e la «vita che ha scelto», come lui ama dire. Mai soprannome fu più azzeccato di quello ittico, scelto da alcuni parlamentari M5s, per il Dibba: dopo le tensioni delle scorse settimane con Luigi Di Maio, l'ex deputato si è fatto vedere martedì all'assemblea degli attivisti grillini del Lazio, alla presenza del capo politico, per allentare la morsa della zuffa fratricida agli occhi di stampa e tv. Senza però seguire il consiglio del leader, ovvero limitare il suo presenzialismo mediatico. Meglio sfuggire ai tentacoli del Movimento di Di Maio e annunciare al mondo, attraverso un post su Facebook, la prossima impresa, per conto di Fazi Editore, casa editrice dove Di Battista ha assunto l'incarico di curatore di una collana di saggi. «Da un po' di tempo sto collaborando con la casa editrice - ha scritto sabato pomeriggio - in particolare mi sto dedicando alla collana di saggistica». Quindi l'annuncio: «Presto uscirà un libro sullo scandalo di Bibbiano e sarà il primo libro frutto della mia collaborazione con Fazi».

Non c'è solo l'instant book sul recente scandalo di Bibbiano. Su Sky Atlantic ieri sera è andato in onda un documentario di Di Battista, girato l'anno scorso durante le sue peregrinazioni in America Centrale. Il film, dal titolo L'Altro Mondo, ha spiegato ieri l'ex deputato «è un documentario che non ha nulla a che vedere con la politica, semmai spiega le ragioni delle mie scelte». E la confusione tra il Dibba politico e il Dibba reporter viaggiatore è stato il motivo per cui Sky sabato ha eliminato il tweet dove si annunciava la messa in onda del reportage. Circostanza che ha generato un piccolo caso mediatico, facendo nascere alcuni dubbi tra gli addetti ai lavori sull'effettivo inserimento del documentario nella programmazione della prima serata di Sky Atlantic per la serie Il Racconto del Reale. In realtà, il tweet, come raccontano diverse fonti dell'ambiente, sarebbe stato cassato per evitare strumentalizzazioni politiche, dato che sotto si erano scatenati una serie di commenti molto pesanti. Massimo riserbo invece sul costo dell'operazione e gli eventuali guadagni aggiuntivi di Di Battista, che comunque aveva un contratto diretto solo con Loft. Il documentario, prodotto in collaborazione da Sky e Loft, è autoreferenziale fin dall'inizio. Si vede Dibba su una barchetta con fotocamera tra le mani, lui che si sveglia dal lettino in una camera buia. Alle immagini del reportage sul campo si alternano le interviste realizzate a Di Battista e alla compagna Sahra. Lui dice: «Ci siamo conosciuti a Roma Nord alla fine della legislatura e allora ho deciso di partire». E da buona anguilla si giustifica: «lo so che non bisognerebbe fuggire, però ogni tanto la fuga è pure bella».