Bersani tira fuori un'altra battuta delle sue: "Sono da uova e da latte"

Pierluigi Bersani non è nuovo a battute e metafore strane. Stavolta, soffermandosi sull'eventuale sfida elettorale con Piero Fassino in quel di Bologna, Bersani affila le armi e se ne esce con una frase delle sue: "In Emilia Romagna, si dice così: io sono da uova e da latte... mi va bene tutto". Ma che vuol dire? "Éser da óv e da lat - spiega Bersani - è un'espressione che deriva dai tempi in cui, a causa della miseria, era molto diffuso il consumo delle aringhe, che potevano essere maschi, e avevano il latte, il seme, e l'aringa femmina, che aveva le uova".

"Il Pd non ha ragione di prendersela con noi - prosegue Bersani parlando con i cronisti alla Camera -. Noi siamo gli unici capaci di contenere il centrodestra e il Movimento 5 stelle. Sono tre anni che dico che sta arrivando la destra. Basta vedere cosa succede a Sesto San Giovanni" , dice ribadendo che Liberi e Uguali intercetterà quegli elettori delusi dal Pd che non intendono andare a votare.