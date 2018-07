Tajani: "Non sono l'anti-Salvini. Lavorerò per gli ideali di Forza Italia"

Dopo la nomina a vicepresidente di Forza Italia, Tajani parla delle mosse per il futuro degli azzurri. "Io non sono l'anti-Salvini. Non faccio nessuna azione contro qualcuno, né contro la Lega, né contro Fratelli d'Italia - ha detto il presidente del Parlamento europeo - io sono solo per Forza Italia e lavorerò perché possa continuare ad essere determinante per la vittoria del centrodestra nei prossimi mesi e anni ".

Il rilancio del partito avrà dunque l'impronta di Tajani. "Io sono europeista convinto - ha detto - ma essere europeista non significa non essere critico nei confronti di questa Europa, che deve essere cambiata, perché così non va". Secondo il presidente del Parlamento Ue, alle " europee Berlusconi deve candidarsi per un motivo anche politico: la sua rielezione è una questione di giustizia ". " Ho sentito il presidente ieri sera - ha raccontato Tajani - mi ha chiamato mentre ero a Strasburgo per annunciarmi la nomina. La prima cosa che gli ho detto? 'Grazie, ce la metterò tutta'. Oggi abbiamo pranzato insieme a Roma. Abbiamo parlato soprattutto di giovani, della disoccupazione e di povertà ".

Prima di incontrare il Cav a Roma, Tajani ha incontrato di deputati e i consiglieri regionali della Lobardia. "C'è una fetta di Paese a cui dobbiamo guardare - ha spiegato -: pmi, artigiani, agricoltori, liberi professionisti e dare all'Italia innanzitutto una politica industriale, che ad oggi manca". E all'Adnkronos ha assicurato: "Cercherò di fare in modo che i valori e gli ideali di Fi continuino ad avere consensi e che una fetta dell'elettorato italiano ci abbia come punto di riferimento".