Tanti i big che tornano a casa per il voto: Mattarella va a Palermo, il Cav a Milano

Roma Il tradizionale silenzio della vigilia si porta come inevitabile scia il passa-parola su dove votano i volti noti della politica. È in occasione come il voto (in questo caso per scegliere i rappresentanti dell'assemblea di Strasburgo) che i leader di partito e le più alte figure istituzionali del Paese tornano nel proprio «collegio» dove hanno mantenuto la residenza e dove molti di loro ancora vivono costretti al pendolarismo con Roma. Il primo è ovviamente il presidente della Repubblica. Sergio Mattarella è oggi nella sua Palermo. Questa mattina arriverà al seggio dell'istituto comprensivo Giovanni XXII nel quartiere Libertà. Dal Quirinale fanno sapere che il presidente resterà nella sua casa palermitana e soltanto domani tornerà nella capitale. Tornano a casa tutti i big ad eccezione di Nicola Zingaretti e di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia vota infatti al Torrino, quartiere residenziale nella parte meridionale della città. Il segretario del Partito democratico invece voterà a pochi passi dal centro, alla scuola media Giuseppe Gioacchino Belli che si trova dietro piazza Mazzini, lo stesso seggio dove vota il suo ex compagno di partito Massimo D'Alema.

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, invece, è atteso a Milano verso le 12 al seggio di via Scrosati dove, prima del breve cambio di residenza a Roma, ha sempre votato, vicino all'alloggio della madre Rosa. Il capolista di Forza Italia nel collegio Centro-Italia, Antonio Tajani, voterà invece a Fiuggi. Anche Matteo Salvini voterà nel capoluogo lombardo. Il segretario della Lega voterà nel pomeriggio al seggio della scuola media Tommaso Gulli di via Piero Martinetti, vicino alla casa ereditata dai nonni dove ha la residenza. Anche i due presidenti di Camera e Senato sono tornati a casa per le elezioni. Elisabetta Alberti Casellati è attesa all'istituto padovano Vivaldi mentre Roberto Fico voterà nell'istituto commerciale Della Valle di Posillipo a Napoli. Ci si sposta di poco, hinterland napoletano, per trovare il seggio dove si recherà oggi Luigi Di Maio. Il leader del Movimento Cinque Stelle infatti voterà nella sua Pomigliano all'istituto comprensivo Sulmona di via Sandro Pertini. Trasferta elettorale anche per il leader della Sinistra Nicola Fratoianni che sarà in Umbria all'istituto Piermarini di Foligno. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non lascerà la capitale. Da tempo ha spostato proprio nella città eterna la sua residenza e il seggio elettorale del premier non è lontano da casa. Voterà infatti nel liceo classico Virgilio di via Giulia. I leader di +Europa voteranno uno a Milano l'altro a Roma: Benedetto della Vedova nel capoluogo lombardo in via Gattamelata. Emma Bonino nella capitale, intorno alle 11, all'istituto Vittoria Colonna via Arco del Monte. Sempre a Roma previsti disagi nei mezzi pubblici. Molti autisti degli autobus saranno infatti scrutatori.