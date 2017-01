A tavola zampa d'orso o piede umano?

Zampe d'orso o piedi umani? E la procura apre un'inchiesta. Perché a guardarle quelle zampe, il sospetto che qualcuno abbia mangiato piedi umani c'è ed è forte.

La questione riguarda un ristorante cinese «Yi Hia Ren» di corso Stati Uniti a Padova. La sera del 28 novembre scorso un commerciante cinese, proveniente dalla Slovenia, ha consegnato allo chef, un bengalese, due zampe d'orso, almeno così lui le ha chiamate. Allo chef ha chiesto di cucinarle per lui e per i suoi commensali. Il cuoco non ci ha pensato due volte, ha messo le zampe in pentola e si è messo ai fornelli. Ma prima di cucinarle, condirle e servirle a regola d'arte ha scattato una foto e l'ha postata nel suo profilo Facebook. Un'immagine raccapricciante, da scene di Saw L'Enigmista, dove si vedono due «piedi» dentro una bacinella di colore, per giunta, azzurra. Il copione di Hostel non avrebbe saputo far meglio. L'immagine è finita sotto gli occhi, oltre che di tutti, anche di un cliente italiano che ha fatto la segnalazione ai Carabinieri del Nas. I militari hanno eseguito, quindi, dei controlli nel locale ma a parte trovare alcuni cibi scaduti, di carne d'orso nessuna traccia. Hanno sequestrato la foto e l'hanno affidata alla procura che ora ha aperto un'inchiesta per accertare che si tratti veramente di zampe d'orso e non di piedi umani. Alcuni esperti hanno detto che potrebbero essere zampe di un plantigrado, mammifero che cammina poggiando a terra tutta la pianta del piede. Ma alcuni medici legali hanno detto che potrebbero essere veramente due piedi. Il titolare della indagini è il sostituto procuratore Benedetto Roberti. Ora l'immagine sarà analizzata da un consulente nominato dal pubblico ministero perché cosa abbiamo mangiato quella sera i clienti sloveni resta un vero e proprio mistero. La pietanza è stata cucinata a fiamma vivace con acqua, spezie e verdure. Le zampe poi, rimaste inzuppate nel «saporito» sughetto, sono state servite come fossero una pietanza «normale». «In Slovenia è lecito uccidere e mangiare questi animali - ha detto la titolare del ristorante alla stampa locale - quell'uomo mi ha detto che erano zampe d'orso comprate in Slovenia. È successo solo quella sera - ha aggiunto - ma questa storia ci ha rovinati. L'altro ieri abbiamo avuto solo cinque clienti».