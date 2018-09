Telese zittito dall'economista

Il giornalista Luca Telese colpito e affondato dall'economista ospite del suo programma, Otto e mezzo su La7. La professoressa Veronica De Romanis ha impartito al conduttore una vera e propria lezione di economia.

Telese, parlando di spesa reale e del rapporto deficit/Pil, dice: "Nella spesa reale il rapporto deficit/Pil è oscillato negli ultimi anni tra 3% e 2,4%, quindi non siamo arrivati a spese folli". Ma De Romanis lo corregge subito: "Quello è il disavanzo ed è diminuito perché la Bce ha fatto il quantitative easing quindi, al netto di quello, il disavanzo è rimasto lo stesso perché l’Italia non ha mai adottato una politica fiscale di austerità, ma espansiva". Una replica che ha lasciato Telese, cronista politico de La Verità che, dopo aver a lungo avversato i grillini e i leghisti, ora sembra essere un grande sostenitore delle politiche economiche del governo gialloverde guidato dal premier Giuseppe Conte. Una svolta inattesa e inaspettata per il giornalista che è sempre cresciuto nel mondo della sinistra.