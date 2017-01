Terremoto, Salvini contro Errani: "Solo il Pd si affida a un governatore fallito"

Matteo Salvini punta il dito contro la gestione di Vasco Errani, commissario straordinario del governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma di agosto e ottobre. In collegamento telefonico con Radio Padania dall'Abruzzo, il segretario federale della Lega Nord ha stigmatizzato la nomina di Errani, una scelta a suo giudizio frutto della "politicizzazione" del post terremoto che ha portato un "ex governatore 'trombato', fallimentare nella gestione in Emilia" a gestire la ricostruzione anche in Abruzzo-Lazio-Marche. "Solo il Pd può fare cose così - ha commentato Salvini - al di là del grande lavoro della protezione civile, il volontariato non basta se ai vertici non si è in grado di gestire quello che deve fare" .

Nel giorno in cui l'Italia piange i morti sul Gran Sasso, Salvini attacca a testa bassa il governo e il Partito democratico. E chiede lo stanziamento urgente di 100 milioni di euro per le zone colpite dal terremoto. "Avete trovato 20 miliardi dalla sera alla mattina per il 'salva banche'. La cosa allucinante è che il nostro - tuona il leader del Carroccio - il loro presidente del Consiglio ieri era a pietire dalla signora Merkel di non farci pagare altro" . In queste ore Salvini si trova a Montesilvano, in provincia di Pescara, in viaggio verso Penne, in visita nelle zone colpite dal terremoto. "Io preferisco esserci che non esserci, nel mio piccolo - spiega - in punta di piedi, senza rompere le scatole a nessuno" . In mattinata ha sentito la direzione generale di Enel e la Protezione civile della Regione Lombardia che ha mandato un centinaio di uomini nelle zone flagellate dal terremoto e dal maltempo. "I sindaci mi hanno parlato dei tagli a mezzi e uomini - continua il leghista - buona parte dei problemi derivano dai tagli alle Province, ai Comuni, dalle comunità locali imposti da Bruxelles, dai governi Monti o dai tagliaspese. O ci liberiamo dai vincoli di questa Europa folle o rincorriamo sempre l'emergenza, mi dicevano i sindaci" .