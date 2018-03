Tiramisù, è battaglia infinita L'ultimo round va al Veneto

Li avevamo lasciati due a uno, palla al centro. Veneto contro Friuli, Friuli contro Veneto per l'eterna lotta del Tiramisù. Era l'11 febbraio scorso quando a Villesse, in provincia di Gorizia i friulani avevano realizzato il tiramisù più grande del mondo: 266,90 metri di dolce al cucchiaio, finito nel Guinness dei primati. Ma i veneti avevano subito protestato, perché nel dolce c'era la panna e non il mascarpone e quindi sarebbe stato un tarocco. «Abbiamo usati entrambi», avevano detto i friulani. Fatto sta che il record era stato raggiunto e quindi due a uno per il Friuli.

I veneti, però, non sono rimasti a guardare e ieri mattina allo stabilimento di Fico Eataly World di Bologna, il parco agroalimentare targato Oscar Farinetti, Treviso ha battuto Tolmezzo (Udine). Una gara non ufficiale, ma secondo i giurati, tra cui i pasticcieri Gino Fabbri e Santi Palazzolo, l'ad di Fico Tiziana Primori, i giornalisti e una giuria popolare di cinquanta persone, la squadra dei veneti ha raggiunto «la maggiore armonia tra i pochi, semplici ingredienti». Insomma pareggio. Ieri il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, avvolto dal Tricolore, con in mano il dolce, ha subito condiviso sulla sua pagina Facebook la foto, scrivendo: «Abbiamo vinto, Treviso ha vinto! Treviso mamma del Tiramisù». Ma i sindaci, Manildo e Francesco Brollo di Tolmezzo sono pronti a darsi la rivincita. La disputa ormai va avanti da anni a suon di uova, mascarpone, savoiardi, zucchero, cacao, panna? E caffè.

Il tiramisù secondo i veneti sarebbe nato nel 1962 nel ristorante Alle Beccherie di Treviso. Secondo i friulani invece negli anni Cinquanta a Pieris, in provincia di Gorizia, nel ristorante al Vetturino, conosciuto come «tirimesù» la cui ricetta sarebbe del 1945. Ma secondo il sito marcadoc.com, il portale del turismo e informazione della Marca trevigiana, l'atto di nascita è stato sancito legalmente dalla delegazione dell'Accademia italiana della Cucina. Quindi il tiramisù sarebbe trevigiano. Il 5 agosto scorso però il Friuli ha bruciato il Veneto, facendo inserire il dolce nel Pat, la lista dei prodotti agroalimentari tradizionali, e quindi assumendosene la paternità. Treviso poi ha rilanciato con la prima Coppa del Mondo di Tiramisù. E anzi, non contento, tra pochi mesi in città aprirà il primo museo dedicato al dolce. Il Friuli in tutto questo l'11 febbraio scorso si è portato a casa la coppa record con quasi trecento metri di dolce. Poi le accuse di illegittimità da parte del Veneto, che ieri si è preso la rivincita. Attendendo il prossimo goal.