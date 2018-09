Toninelli, gaffe quotidiana

Il ministro Danilo Toninelli sbaglia pure bersaglio. Sul blog pentastellato spiega che i Benetton sono azionisti di Repubblica e del Messaggero. Ecco perché questi giornali avrebbero cercato di mettere in cattiva luce il suo lavoro. Non bastavano le gaffe portate addirittura a Montecitorio con l'esibizione di lettere di presunte pressioni che lo stesso Toninelli non avrebbe potuto ricevere perché datate ben prima del suo insediamento. Ora arriva anche la sconfessione per bocca (pardon tweet) dello stesso direttore di Repubblica: «Il ministro ha perso lucidità». Una gaffe al giorno...