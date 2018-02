Torna libero l'ex sottosegretario Cosentino

È tornato in libertà, dopo quattro anni di carcerazione preventiva trascorsa in carcere e agli arresti domiciliari, l'ex sottosegretario all'Economia Nicola Cosentino. A deciderlo sono stati i giudici della sesta sezione penale della Corte d'Appello di Napoli, dopo l'istanza presentata dagli avvocati dell'ex parlamentare azzurro, Stefano Montone e Agostino De Caro. Per Cosentino resterà come unico strascico, per adesso, il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. «Prendiamo atto con soddisfazione di questa decisione che fa giustizia di una situazione forse unica; da nessuna parte un imputato non ancora condannato definitivamente ha trascorso oltre quattro anni di fila tra carcere e domiciliari», ha commentato l'avvocato De Caro. In effetti Cosentino è stato condannato in quattro procedimenti, ma non c'è alcuna sentenza definitiva.