Torte rustiche e pastiera: ogni regione ha un menu

Regione che vai tradizioni gastronomiche che trovi. In Piemonte il menu comprende vitello tonnato, ravioli del plin e agnello al forno, in Lombardia torte salate e focaccia dolce, in Liguria uova a barchetta, torta pasqualina e cavagnetti di Brugnato.

In Veneto risotto con asparagi e fugassa, in Trentino le polpettine pasquali all'agnello in Friuli gli asparagi selvatici e a Trieste la tradizionale «pinza». In Emilia lasagne verdi, in Toscana uovo benedetto e minestra di gallina, nelle Marche crescia brusca e frittata con metrasto e in Umbria gli agnolotti al sugo. A Roma e dintorni dominano l'abbacchio, il salame corallina e i carciofi.

In Abruzzo la versione pasquale dei «fiadoni», a Napoli e dintorni il casatiello e la mitica pastiera, mentre in Puglia si mangiano i maccheroni al sugo. In Calabria spazio al capretto sia al forno sia come ingrediente del sugo per la pasta. Infine le isole: in Sicilia i bimbi adorano le cuddure, biscotti di frolla che avvolgono uova sode. E in Sardegna le pardulas, dolcetti ripieni di ricotta aromatizzata agli agrumi.