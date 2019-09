Toti si smarca: "Sarò in piazza con Meloni e Salvini"

Dopo l'apertura dei giorni scorsi, ora c'è anche la conferma: Giovanni Toti, leader di "Cambiamo", sarà in piazza Montecitorio con Lega e Fratelli d'Italia per la manifestazione di lunedì mattina contro il governo giallo-rosso. Lo ha annunciato lo stesso governatore ligure a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio.

"Domani saremo in piazza con Giorgia Meloni e Matteo Salvini, perché credo che sia un buon segnale di unità delle opposizioni", ha dichiarato l'ex direttore di Studio Aperto, prima di motivare così le ragioni della sua presenza al sit-in organizzato da Fratelli d'Italia ("per difendere la dovranità e la democrazia", ha detto Meloni) e a cui si è accodata la Lega.

" Quando il palazzo si chiude in se stesso, come avvenuto questa volta, con giochi di potere assolutamente legittimi dal punto di vista costituzionale ma piuttosto sgradevoli dal punto di vista pratico, i cittadini - ha spiegatoToti - hanno il diritto di farsi vedere pacificamente e con ordine, per far sentire che questo governo nasce su un compromesso al ribasso in una legislatura già piena di compromessi poco utili al Paese" .

La presenza in piazza di Toti rappresenta l'ennesima presa di distanza del governatore della Liguria da Forza Italia, che aveva già comunicato la sua assenza dalla sfilata sovranista, così motivata da Antonio Tajani: " Siamo convinti nel fare un'opposizione ferma e dura senza scendere a compromessi, ma crediamo nella democrazia parlamentare. Se si dovrà andare in piazza ci andremo nel caso in cui faranno la patrimoniale o infilassero le mani nelle tasche degli italiani aumentando le tasse, cosa che io temo con l'arrivo di Leu al governo ".