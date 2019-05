Il totonomi indica Guido Crosetto commissario europeo

Roma Mentre a Bruxelles parte la trattativa per formare la prossima Commissione europea, a Roma inizia il totonomi sulla casella che spetterà all'Italia. E, tramontata la chance di Giancarlo Giorgetti, che si è tirato fuori dalla mischia («non è il mio lavoro»), spunta il nome di Guido Crosetto.

Ad avanzarlo è il giornale on line Affari Italiani, che cita «fonti di governo». Il ragionamento che guida verso la scelta di Crosetto è rivolto soprattutto agli equilibri interni. Salvini lo vedrebbe come candidato ideale, innanzitutto per la possibilità di coinvolgere in modo informale nella maggioranza Fratelli d'Italia, di cui Crosetto è coordinatore nazionale, pur essendosi dimesso da parlamentare. Non è ancora la «nuova maggioranza» di cui parla Giorgia Meloni, ma per Salvini alle prese con il difficole momento travaglio dell'alleato pentastellato, sarebbe una carta da giocare lungimirante. Nelle speranze del leader della Lega, all'Italia dovrebbe andare una casella di peso dell'economia, quella dell'occupazione e competitività, oggi occupata dal falco Katainen, da sempre duro con l'Italia. Oppure, meglio ancora, quella più pesante dell'economia, il ruolo di commissario agli affari economici e finanziari oggi nelle mani del francese Pierre Moscovici. Resta da vedere se il leader della Lega riuscirà a centrare un obiettivo così ambizioso proprio mentre lancia all'attuale esecutivo europeo, e a ai partiti che lo sostengono, la sfida sullo sforamento dei conti.