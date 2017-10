Trecento milioni per le piccole imprese

Misure ad hoc per alcune imprese (Alitalia, Fs), ma anche per l'Ilva, anche se non è menzionata. Nel decreto fiscale, il governo ha previsto una riserva di 300 milioni di euro per fronteggiare la crisi delle grandi imprese. Un Fondo, ha spiegato il Mise, «destinato ad intervenire finanziariamente in situazioni di dissesto di grandi imprese». Stessa cifra per Alitalia. Lunedì scade il termine per la presentazione delle offerte vincolanti per l'acquisto dell'ex compagnia di bandiera, ma il processo di vendita sembra tutt'altro che pronto alla conclusione. Ecco che quest'ultimo viene prorogato al 30 aprile 2018 e vengono stanziati fondi per garantire la continuità dei servizi. «Abbiamo voluto riservare più tempo per l'esame delle offerte e del Piano industriale per Alitalia. Vogliamo vendere, non svendere», ha spiegato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio a proposito della proroga. Trecento milioni anche per incrementare la dotazione del Fondo per le Piccole e medie imprese per l'anno 2017 , e poi altri 200 milioni per il 2018. Tra le spese obbligatorie, quelle per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali di pace nell'ultimo trimestre del 2017.