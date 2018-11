"Al festival c'è troppa sinistra". ​Così il leghista Fugatti "licenzia" Boeri

Fuori Tito Boeri dal Festival dell'Economia. Sarebbe questo l'auspicio di Maurizio Fugatti, neo presidente leghista della Provincia di Trento, che ha deciso di sfrattare l'economista dalla direzione scientifica della rassegna. Lo ha fatto sapere in un colloquio con Repubblica, in cui ha voluto chiarire le sue motivazioni.

" Fino a oggi, al Festival (l'evento che ogni anno accoglie premi Nobel, intellettuali e imprenditori di tutto il mondo, ndr), sono stati invitati solo studiosi e luminari con una precisa visione economica e politica del mondo, espressione della cultura della sinistra nazionale e locale. Vedremo come, ma questa distorsione finirà ", ha detto il leghista, che, dal 13 giugno, è anche sottogretario alla Salute nel governo Conte. " Ovvio che si dovrà discutere non solo di Boeri, che è all'ordine del giorno e che non è detto che resti al suo posto, ma di tutta l'organizzazione ", ha specificato il leghista, il primo presidente di centro-destra alla guida della provincia dal Dopoguerra.