Tria: "Il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse dovranno andare di pari passo"

Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria in un'intervista a Bloomberg fissa la road map per il reddito di cittadinanza. Dopo aver chiuso le porte all'inserimento della norma nella legge di bilancio di questo anno, adesso arriva una timida apertura a Di Maio: "Il Reddito di cittadinanza deve andre di pari passo col taglio delle tasse. Sono misure "necessarie per cambiare il sistema e sostenere la crescita economica".

Il titolare di via XX Settembre non indica ancora i tempi ma di certo sottolinea come la riforma fiscale (flat tax) e il reddito di cittadinanza siano due misure che saranno varate insieme."Una maggiore crescita economica - ha spiegato il ministro dell'Economia - deve venire dalla graduale attuazione del programma di governo". Per Tria "tale percorso ci richiederà di agire sulla composizione delle entrate e delle spese fiscali". Il ministro inoltre ha spiegato quali sono le differenze tra questo governo e quello Gentiloni: "L'attuale esecutivo marcherà una differenza con i precedenti esecutivi con un mix di politiche". Infine ha fissato le stime per il deficit per il 2019 affermando che sarà più alto dello 0,9 per cento rispetto agli obiettivi del Def del precedente esecutivo.