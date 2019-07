Trump, affondo razzista al deputato di Baltimora "infestata dai topi"

Non solo gli insulti alle quattro deputate democratiche. Una nuova esclation verbale vede protagonista il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La speaker della Camera dei rappresentanti americana, la democratica Nancy Pelosi, ha denunciato «l'attacco razzista» del capo della Casa Bianca, che se l'è presa con un deputato afroamericano e il suo distretto elettorale, «infestato dai topi», nel Maryland.

Trump ha definito Elijah Cummings un «bullo brutale» e ha aggiunto che il distretto di Baltimora da cui proviene il senatore democratico, che ha un forte tasso di residenti afroamericani, è «infestato da topi e roditori disgustosi» e che Cummings dovrebbe spendere più tempo nella sua città per «dare una mano a rendere più pulito un posto schifoso». Cummings è uno dei maggiori oppositori alla politica della Casa Bianca sull'immigrazione: è finito nel mirino di Trump dopo aver attaccato, in modo sarcastico, il ministro ad interim degli Interni, Kevin McAlenaan, per aver detto che l'amministrazione sta facendo «il meglio» per come si occupa dei piccoli immigrati detenuti al confine. «Cummings è un campione al Congresso e nel Paese per i diritti civili e la giustizia economica, un amato leader a Baltimora e un collega molto apprezzato. Respingiamo tutti gli attacchi razzisti contro di lui e sosteniamo la sua ferma leadership», ha replicato Pelosi.

Ma il presidente non ha tardato a far sentire la sua voce e a servire la sua replica via Twitter. «Qualcuno per favore spieghi a Nancy Pelosi, che recentemente è stata definita razzista da quelli del suo stesso partito, che non c'è nulla di sbagliato nel mettere in evidenza il fatto molto ovvio che il deputato Elijah Cummings ha fatto un pessimo lavoro per il suo distretto e la città di Baltimora. Basta guardare, i fatti parlano molto più delle parole! I democratici giocano sempre la carta del razzismo, quando in realtà hanno fatto così poco per il grande popolo afroamericano della nostra nazione. Ora c'è la più bassa disoccupazione nella storia degli Stati Uniti e sta migliorando. Elijah Cummings ha fallito gravemente!».