Trump annuncia: "Via le sanzioni alla Turchia. La tregua tiene"

Il cessate il fuoco in Siria «tiene». «Il governo turco ha informato la mia amministrazione che fermerà i combattimenti e l'offensiva in Siria e renderà il cessate il fuoco permanente. Credo lo farà». Per questo le sanzioni alla Turchia «saranno revocate». Lo ha annunciato in una dichiarazione dalla Casa Bianca il presidente americano Donald Trump, rivendicando come «questo risultato sia stato creato da noi, non da altre nazioni». «Ho chiesto al segretario del Tesoro - ha detto Trump - di revocare tutte le sanzioni imposte il 14 ottobre in risposta all'offensiva della Turchia». «Questa mattina - ha reso noto il presidente - il governo turco ha informato la mia amministrazione che fermerà i combattimenti e l'offensiva in Siria e renderà il cessate il fuoco permanente. E credo lo sarà». Così, ha continuato nella sua dichiarazione dalla Diplomatic Reception Room, «le sanzioni saranno revocate a meno che non succeda qualcosa della quale non siamo felici». Trump loda la mediazione Usa: «L'accordo americano sulla Siria ha permesso di salvare la vita a migliaia di curdi». «Abbiamo evitato - ha aggiunto - un intervento militare che poteva costare la vita a migliaia di persone nel Nord della Siria».

Martedì 22 ottobre, al termine di un incontro di sei ore i rispettivi presidenti Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan a Sochi, Russia e Turchia hanno annunciato un accordo che, per il momento, congela le ostilità nel nord-est della Siria. In base all'intesa, le Forze armate della Turchia pattuglieranno assieme a quelle della Russia un'area fino a dieci chilometri all'interno del territorio siriano; starà invece all'Esercito arabo siriano e alla stessa Russia assicurarsi che i curdo-siriani delle Unità di protezione dei popoli (Ypg) si ritirino da una zona distante trenta chilometri dalla frontiera entro «150 ore» a partire dalla mezzanotte del 23 ottobre.