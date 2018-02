Turati, il candidato pro Salvini che imbarazza il M5S

Non bastava "l'economista strappata alla Merkel" che economista non è o il candidato che frequentava gli Spada e alloggia in una casa popolare a 7,7 euro al mese. Senza considerare tutti quelli che in passato avevano in qualche modo sostenuto Pd o centrodestra. Per il Movimento Cinque stelle spunta ora un altro candidato imbarazzante.

A svelarlo è La Stampa, che racconta il passato di Paolo Turati, candidato al Senato nel collegio 1 di Torino, ma con "lunghi trascorsi tra Pdl e Forza Italia". Dal suo profilo Facebook, infatti, emergono commenti contro "il solito violentatore marocchino" e a sostegno del governo di ultradestra austriaco di Matteo Salvini.