Umbria, Cucinelli smaschera la sinistra: "Bianconi è di centrodestra"

In Umbria, l’attacco più spietato ed inaspettato contro il patto Pd-M5s che sostiene come candidato governatore Vincenzo Bianconi arriva da Brunello Cucinelli, proprio colui che era stato corteggiato dalla sinistra per tentare di difendere la storica roccaforte rossa dall’assalto del centro-destra unito.

Il noto imprenditore perugino, in una intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, ha ammesso che voterà bianconi solo perché, in realtà, è un uomo moderato tutt’altro che di sinistra. "Conosco la famiglia Bianconi da quarant’anni e sono persone perbene. Vincenzo è un equilibratore, un moderato. Per questo lo voterò. Un candidato di centrodestra, insomma. Sì, lo è sempre stato, già da quando era ragazzo”.

Per Cucinelli forse solo lo stesso Bianconi è in grado di scardinar “il sistema di potere della sinistra ci voleva uno dell’altra fazione”. “Vincenzo Bianconi- ha aggiunto l’imprenditore- non ha niente a che fare con il vecchio centrosinistra. Quello degli scandali sulla Sanità che hanno travolto la vecchia giunta”.