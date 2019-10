Umbria, la Meloni gioisce: "Un ceffone a Movimento 5 Stelle e Pd"

Sulla base delle prime proiezioni Fratelli d'Italia avrebbe raggiunto la doppia cifra, stazionandosi all'11% e classificandosi come terzo partito più votato in occasione delle elezioni Regionali in Umbria. Contenta Giorgia Meloni, che è riuscita a superare anche il Movimento 5 Stelle: " Loro hanno tradito gli umbri. Per noi è una notte felice. I cittadini umbri si liberano di un sistema di potere che pensava solo a fare affari ". La leader di FdI si è detta " entusiasta " per il suo partito, che risulta essere " l'unico a crescere rispetto alle Europee ".

"Ceffone a M5S e Pd"