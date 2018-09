Ungheria, Lega accusa: "Sanzioni Ue pericolose. Dopo Orban, Salvini?"

"Le sanzioni contro Orban e l'Ungheria votate dal Parlamento Europeo sono una pagina bruttissima per la democrazia e l'intera Europa" . Lo ha dichiarato il capogruppo della Lega al Parlamento Europeo, Mara Bizzotto, dopo il vedredetto emesso a Strasburgo.

"Orban è vittima di uno squallido agguato politico orchestrato dalla sinistra filo immigrati e dalle lobby di potere dell'Unione europeo. Che una parte consistente del PPE si sia prestato a questo linciaggio politico contro uno dei suoi leader, è sotto gli occhi di tutti: spero che Orban, dopo questo affronto, molli il PPE ed entri a far parte del nuovo blocco identitario e sovranista che stiamo costruendo in vista delle Europee del 2019" , ha continuato il capogruppo della Lega.