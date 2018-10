Unici, nascosti e poetici Ecco i 20 paesini più belli

Anna Muzio

Cosa c'è di più bello, pittoresco, pieno di storia, sapori locali e poesia di un borgo italiano? Pietre antiche e paesaggi mozzafiato che sarà difficile trovare altrove nel mondo. Ideali per un weekend fuori porta in questo caldo autunno che spinge al viaggio e al vagabondare. Anche perché magari una di queste gemme dimenticate ce l'abbiamo sotto casa e non lo sappiamo, Skyscanner, portale di voli e vacanze, ne ha scelti 20, uno per regione. Eccoli.

In Val d'Aosta c'è Avise, borgo dai tre castelli: Cré, Blonay e Avise. Dopo la visita si brinda con un buon calice di Petit Rouge. Il vino è protagonista in Langhe e Monferrato dove sorge il bel borgo di Canelli. Nel paese di Carlo Gancia, padre dello spumante italiano, si visita una rete unica di cantine sotto la città. Sono venuti da Hollywood per girare scene di Star Wars in questo paese affacciato sul lago di Como, Lenno, delizia lacustre con case e palazzi affacciati sull'acqua e un clima dolce tutto l'anno.

Mare turchese e spiaggia bianca sono un complemento alla bellezza di Noli, Riviera ligure di Ponente, dove le torri medievali spuntano tra i caruggi. Gli sciatori amanti del bello in Trentino-Alto Adige sceglieranno Molveno tra l'omonimo lago e le vette innevate delle Dolomiti di Brenta. Ciliegie Dop, a settembre la partite a scacchi vivente e, tutto l'anno, mura medievali, portici e due castelli scaligeri valgono il viaggio a Marostica, gioiello del Veneto. Tricesimo ha un castello trasformato in santuario e un borgo medievale dove ammirare il presepe all'aperto più famoso del Friuli, quello di Ara.

Dallo sperone di roccia a cui si aggrappa Poggio Torriana si gode una delle vedute più belle dell'Emilia-Romagna, che si spinge fino al mare. Nella toscana San Miniato (PI) si va anche per il tartufo bianco, da gustare alla Mostra Mercato Nazionale a novembre.

Campello sul Clitunno, borgo fortificato presso Spoleto, ha una sorgente trasparente cantata dai poeti, le Fonti del Clitunno, e un laghetto cristallino abitato da uccelli e salici. Medioevo, Rinascimento e Barocco si fondono armoniosamente a Ripatransone, bel paesino marchigiano con il vicolo più stretto d'Italia: 43 centimetri.

Aria salubre, faggeti e querceti e una rupe che domina il piccolo abitato sono la marca di Pizzoferrato, simbolo della natura aspra e rocciosa d'Abruzzo. Su un lago smeraldo, Castel di Tora (RI) è un paesino del Lazio nascosto dove la natura regna, le poiane volano e il timo profuma l'aria. Scelta scontata? Forse ma la sua storia millenaria, il mare di rara bellezza e le sorgenti benefiche fanno del Comune di Ischia il più bello di Campania.

Sant'Angelo Limosano In Molise si dice fosse il paese di Papa Celestino V. Da visitare per passeggiare lungo i tratturi e i bastioni medievali su tre livelli. Nel Tacco d'Italia c'è San Pancrazio Salentino, uno dei paesini più belli della Puglia. Dopo un buon calice di Negroamaro si parte per il tour di chiese e palazzi storici. Cercate un borgo in un paradiso naturale, lontano da un turismo selvaggio? Andate a San Fele ed esplorate i ruderi della fortezza costruita da Ottone I di Sassonia.

La Città dove il biologo americano Ancel Keys scoprì i benefici della Dieta Mediterranea è Nicotera dove, tra case dai tetti ocra aggrappati su un colle e il mare si mangia bene, e sano.

Non sempre le località balneari brillano per bellezza, fa eccezione San Vito Lo Capo che oltre a mare e spiaggia caraibici ha cappelle moresche, un Santuario, il Faro, torri e tonnare.

Pini marittimi, una terrazza sul golfo, il porticciolo e, nei dintorni, le «Cale» più belle d'Italia: Sisine, Mariolu, Goloritzè e Luna. Siamo a Santa Maria Navarrese, borgo simbolo del fascino della Sardegna.