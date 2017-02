Usa, Schwarzenegger a Trump: "Facciamo cambio: io presidente"

"Hey Donald, ho una splendida idea", inizia così il video messaggio che Arnold Schwarzenegger ha indirizzato a Trump.

L'attore ed ex governatore repubblicano della California si è di recente schierato contro il bando ai musulmani imposto dal neopresidente e, per risolvere il problema, ha una proposta per il tycoon: "Perché non ci scambiamo il lavoro? Potresti tornare in televisione dove hai degli ottimi risultati. Io prenderei il tuo posto e le persone potrebbero dormire serenamente". (GUARDA IL VIDEO)

Il precedente

Il video della star di Hollywood, pubblicato su Instagram, sembra essere una risposta al magnate americano che, durante l'annuale cerimonia della "Colazione di Preghiera Nazionale Americana", lo ha accusato di essere un disastro totale nella conduzione di "The New Celebrity Apprentice", spin off di "The Apprentice", programma che rese celebre il futuro presidente al grande pubblico.