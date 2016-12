Usato sicuro a viale Mazzini

Bianca Berlinguer e Milena Gabanelli. A chi ci si rivolge quando il carrozzone affonda? A due «vecchie» (non in senso anagrafico) colonne del giornalismo Rai. Lo ha annunciato il direttore generale Antonio Campo Dall'Orto nell'intervista a Repubblica. Insomma, altro che innovazione, un tuffo nel passato, solido e sicuro, per salvare il settore dell'informazione, in crisi nonostante i nomi altisonanti chiamati a risollevarlo. Alla Berlinguer (dopo averle tolto il Tg3) sarà affidato lo spazio, martedì in prima serata, lasciato vuoto da quel fallimentare Politics che avrebbe dovuto rivoluzionare il modo di fare talk. La Gabanelli (ecco perché ha lasciato Report) cercherà invece di ridare vita all'asfittico sito on line. Dunque, lunga vita alle «vecchie» care giornaliste...