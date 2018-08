Vaccini, Barillari(M5S): "Politica prima di scienza". Casaleggio lo smentisce

Le parole del consigliere regionale del Lazio Davide Barillari agitano e non poco il Movimento Cinque Stelle. Lo scontro adesso si sposta sul fronte interno. Il grillino (primo firmatario della proposta di legge sui vaccini) su Facebook ha pubblicato un lungo post in cui in sintesi sotiene che le ragioni della politica debbano prevalere su quelle della scienza: "La politica viene prima della scienza. I politici - scrive il pentastellato - devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come dogmi religiosi. Perché la scienza deve essere democratica, e quindi deve ascoltare tutti...compresi ricercatori e scienziati, che con dati alla mano, contestano il dogma ufficiale". Una presa di posizione abbastanza dura quella del pentastellato che ha di fatto aperto un terreno di scontro proprio tra le mura grilline.

E a Barillari ha risposto proprio Davide Casaleggio che con un post sul blog delle Stelle prende in modo netto le distanze dal consigliere regionale: "Il MoVimento 5 Stelle prende totalmente le distanze dalle dichiarazioni del consigliere regionale del Lazio Davide Barillari. La linea del MoVimento sui vaccini è quella messa nero su bianco nel contratto di governo votato dagli iscritti e portata avanti dal ministro della Salute Giulia Grillo". Un gesto quello di Casaleggio che di certo animerà ancora lo scontro tra l'ala ortodossa del Movimento e quella più aperta al dialogo su un tema così delicato come quello dei vaccini.