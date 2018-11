"Vai in cucina". Bufera sul senatore Pd: "Ha offeso la grillina"

Scoppia la bufera su un senatore del Pd. A denunciare le parole che avrebbe usato riferendosi ad una collega in Senato è la Lega. "L'inqualificabile commento ('vai in cucina!') riferito dal senatore Laus del Pd alla senatrice Maiorino del MoVimento Cinque Stelle durante il suo intervento in discussione generale al Senatosul dl Sicurezza è da censurare e condannare senza alcuna esitazione", attacca il Carroccio.

Le senatrici leghiste puntano l'indice contro "la pochezza dell'epiteto tradisce altrettanta pochezza culturale e stupisce provenga da una parte politica che costantemente si professa vicina alle donne e alla loro condizione". "La dialettica istituzionale e parlamentare - si legge nella nota - seppur dura ed accesa, non può e non deve trascendere ai livelli più infimi e non consoni all'Assemblea ed al mandato conferitoci dai cittadini. Noi senatrici della Lega, esprimendo tutta la nostra solidarietà alla collega, ci auguriamo che vengano presi gli opportuni provvedimenti sanzionatori, che non risarciscono la senatrice della sciocca e puerile offesa, ma che inviino ai cittadini un segnale chiaro ed inequivocabile: la donna merita rispetto e cortesia in Senato come per le nostre strade".