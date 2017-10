Valle d'Aosta, si dimette il governatore Marquis

Si è dimesso il governatore della Valle d'Aosta Pierluigi Marquis. La decisione è stata presa dopo l'avviso di garanzia ricevuto dal governatore per l'inchiesta sul ritrovamento di 25000 euro nell'ufficio di presidenza. L'attuale presidente aveva assunto la carica di governatore lo scorso 10 marzo dopo le dimissioni di Augusto Rollandin. Il governatore da qualche settimana poteva contare però su una maggioranza molto debole. Di fatto Marquis e l'ex presidente del Consiglio regionale, Marco Vièrin sono indagati dalla procura di Aosta per concorso in calunnia. Sono state eseguite alcune perquisizioni. "Siamo fiduciosi -ha commentato l'avvocato Jacques Fosson, legale di Marquis-. Non ci sono elementi che consentano, allo stato, di attribuire quei soldi al governatore". "Riteniamo che le perquisizioni possano essere utili per fare chiarezza e per escludere qualsiasi coinvolgimento" del governatore, ha concluso l'avvocato. Di fatto durante le perquisizioni sono stati sequestrati alcuni computer e alcuni telefonini che adesso sono al vaglio degli inquirenti.