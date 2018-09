Vauro contro Salvini: ora il ministro è il "cazzaro verde"

Vauro Senesi contro Matteo Salvini atto secondo. Il vignettista toscano è tornato ad attaccare il ministro dell'Interno per la polemica con l'Onu dopo che Michelle Bachelet, il nuovo Alto commissario Onu per i diritti umani aveva dichiarato la sua volontà di mandare degli ispettori in Italia per valutare se vi è un insorgere del razzismo nei confronti dei rom e dei migranti.

Ovviamente Vauro non poteva non schierarsi al fianco dell'Onu e così immagina un incontro tra il casco blu "inviato" in Italia per vigilare sul rischio-razzismo e un Salvini con casco verde, ribattezzato per l'occasione "cazzaro verde" con tanto di pene stilizzato disegnato sopra. E continuavano a chiamarla "satira". Vauro aveva già attaccato Salvini con una vignetta dopo la sentenza del Riesame che ha condannato la Lega a pagare oltre 49 milioni di euro. In quella striscia il vicepremier leghista veniva ribattezzato "Matteo Scheletrini".