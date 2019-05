Vauro, la nuova vignetta: Salvini con la camicia nera e i pantaloni abbassati

L'ennesima vignetta di Vauro Senesi contro Matteo Salvini, ritratto ancora una volta con la camicia nera, in ovvio riferimento alla divisa indossata, sotto il Fascismo, dalle milizie volontarie per la sicurezza nazionale.

Il disegno del vignettista è apparso sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, in edicola oggi (martedì 21 maggio, ndr) e critica la linea del ministro dell'Interno in materia di immigrazione. Per l'esattezza, il pugno duro del responsabile del Viminale in relazione al recente caso della nave Sea Watch: la nave della Ong è sbarcata sulle coste di Lampedusa, venendo poi sequestrate dalle autorità.

Il vignettista ha realizzato così uno Salvini contrariato, che punta le mani sui fianchi. E oltre a indossare la camicia nera – Vauro, ormai, lo ritrae così spesso e volentieri... – il leader della Lega ha però anche i pantaloni abbassati. Perché, secondo la penna di Vauro, il vicepremier avrebbe calato le braghe, non riuscendo a evitare che la nave e i 47 migranti a bordo toccassero terra italiana.