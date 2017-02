Vendola apre al listone: da D'Alema a De Magistris

L'analisi è impietosa: il Pd è imploso. La conseguenza (o l'auspicio) che ne trae Nichi Vendola è questa: nascerà un nuovo movimento. Ma tradotto dal politichese che vuol dire? L'ex presidente della Puglia, in questi giorni molto attivo sui giornali, lo spiega in un'intervista a Repubblica. Sostanzialmente vuol dar vita a un raggruppamento che vada dagli scontenti del Pd fino a Sel e De Magistris, senza escludere ciò che si muove nel magma dei 5Stelle. Un progetto ambizioso anche se di non facile realizzazione. Vendola se ne rende conto e getta acqua sul fuoco dell'entusiasmo di D'Alema, che aveva parlato di una forza in grado di raccogliere il 10% dei consensi. "Non so se un movimento popolare di riscossa della sinistra che vada da D'Alema a De Magistris e dopo la crisi del Pd oggi sulle labbra dei suoi stessi fondatori come Bersani, arriverebbe al 10% dei consensi, o a quanto. So però che mettendo insieme le esperienze, le pratiche, la cultura di chi ha resistito a sinistra, si può diventare punto di riferimento e speranza di milioni di italiani. Ma per farlo non basta sommare forze occorre un progetto di radicale discontinuità".

Da sempre abilissimo con le parole (e i giri di parole), Vendola si sofferma anche sull'ipotesi di un ritorno al voto in tempi brevi: "Se la leadership del Pd usa qualsiasi argomento per evocare le urne, i grillini e parte della destra invocano il ritorno al voto, non possiamo essere certo noi titubanti davanti alle elezioni" . Poi rifila una bordata ai parlamentari democratici: "Eletti sulla base del programma del centrosinistra "Italia Bene comune", ne stanno realizzando un altro, quello di Forza Italia".

Il progetto di Vendola a tutti gli effetti sembra quello di un listone di sinistra, alternativo a Renzi: "Bisogna mettere in campo un movimento popolare di riscossa della sinistra. Siamo interessati a 'Consenso', il movimento di D'Alema, il quale ha contribuito alla vittoria del No al referendum. Il Pd di Renzi si è rotto, sta implodendo. O come dice Bersani, la "ditta" non c'è più. Siamo interessati a quello che nel Pd avanza con le prese di posizione di Enrico Rossi e di Michele Emiliano. E a quello che è riuscito a costruire De Magistris a Napoli. A quanto si muove nei 5Stelle. Non dimentichiamo poi che c'è un popolo che si è rifugiato nell'astensione".