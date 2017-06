Verona, Sboarina avanti. Fuori il pupillo del M5S

A Verona la partita è ancora tutta da giocare (Segui tutti i risultati in tempo reale). In base agli exit poll di "Istituto Piepoli per Rai", con una copertura del campione dell'80%, è testa a testa tra Orietta Salemi (Pd e liste civiche) al 24% e Federico Sboarina (Fdi-An, Fi, Lega Nord, Partito pensionati, Indipendenza noi Veneto e liste civiche) al 28%, seguiti da Patrizia Bisinella (Movimento Fare! e liste civiche) al 22% e Alessandro Gennari (M5s) al 12%.

"Salemi è tranquilla, nell'attesa dei risultati. La situazione sarebbe buona e se fosse confermato il risultato saremmo soddisfatti. I veronesi avrebbero scelto per la linea del cambiamento rispetto a Flavio Tosi". Lo ha detto Alessia Rotta, parlamentare del Pd, ospite della maratona Mentana su La7, dopo gli exit poll che vedono il ballottaggio tra la candidata del centrosinistra Salemi e il candidato del centrodestra Sboarina.