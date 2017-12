Veneto Banca: "Vertice a casa di papà Boschi. Maria Elena c'era ma non parlò"

I dirigenti di Veneto Banca si recarono ad Arezzo nel 2014 per incontrare i manager di Banca Etruria. In quell'occasione, furono accolti a casa di Pier Luigi Boschi, dirigente di Etruria e padre di Maria Elena, al tempo ministro per le Riforme del governo Renzi. A ricostruire quell'incontro è Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato di Veneto Banca, che oggi ha testimoniato davanti alla commissione d'inchiesta sulle banche a Palazzo San Macuto. "Poi - ha raccontato - venne il ministro Boschi, per un quarto d'ora, durante il quale non proferì parola, dopo di che si alzò e andò via" .

Entrambi gli istituti di credito avevano ricevuto una lettera dalla Banca d'Italia per i problemi in cui versavano. La missiva dell'istituto di via Nazionale chiedeva a entrambe di "trovare un partner di elevato standing" che, in un secondo momento, sarebbe stato individuato nella Banca Popolare di Vicenza. Quello del 2014 non era certo il primo incontro organizzato per far fronte all'emergenza. Già il 27 dicembre 2013, incontrando i vertici di Veneto Banca nella sua tenuta vinicola ad Aquileia, il presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, aveva assicurato a Flavio Trinca che l'operazione di fusione fra i due istituti di credito fosse "fortemente caldeggiata dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco, con il quale aveva avuto una lunga telefonata" .