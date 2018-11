Vertice del centrodestra. Salvini non si presenta

Il vertice tra i leader di centrodestra era stato convocato per l'ora di pranzo a Milano, non ad Arcore. Silvio Berlusconi aveva concordato con i suoi alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni un trilaterale per fare il punto della situazione sulle prossime elezioni regionali. L'appuntamento, riferiscono, era al civico 2 di via Rovani, storica residenza del Cav nel capoluogo lombardo. Al summit, però, non si è presentato il vicepremier e ministro dell'Interno.

A quanto apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari del centrodestra, Salvini avrebbe deciso di dare forfait perché "non vorrebbe alimentare ricostruzioni maliziose rispetto alla sua presenza all'incontro, magari in funzione anti Di Maio". Il leader del Carroccio, raccontano, vuol evitare strumentalizzazioni politiche e nuovi attriti nella maggioranza giallo verde proprio mentre l'alleato di governo Luigi Di Maio si ritrova nell'occhio del ciclone per la vicenda del padre. Al posto di Salvini, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.

Quest'ultimo, uscendo dalla residenza milanese del leader di Forza Italia, ha dichiarato: "È andata "benino". E poi si è allontanato in automobile senza rilasciare ulteriori dichiarazioni. In mano aveva un plico di documenti, tra cui un foglio bianco in cui erano stati appuntati a penna i nomi delle regioni Basilicata, Abruzzo, Piemonte e Sardegna.